Муниципалитеты Петербурга разнесли 68 тысяч повесток по мобилизации

Глава Совета муниципальных образований Петербурга и депутат Законодательного собрания от "Единой России" Всеволод Беликов сообщил, что сотрудники муниципалитетов города во время мобилизации разнесли около 68 тысяч повесток. Такое заявление он сделал на заседании парламента 15 марта.

Особенно выделились в раздаче повесток МО "Коломяги", "Город Пушкин", "Полюстрово", "Волковское", "Академическое", "Пискарёвка", сказал Беликов. По его словам, сотрудники муниципалитетов в личное время после работы разносили повестки.

- Люди, выполняющие свои полномочия как сотрудники опеки, бухгалтерии или благоустройства в свободное время, в личное время идут и убеждают людей принять участие. Очень здорово отработали наши муниципалитеты привлекая добровольцев, - заявил Беликов.

Он уточнил, что в МО "Коломяги" удалось привлечь 31 человека, а в "Сестрорецке" - 20 человек. Это большая и серьезная работа, уверен депутат.

Напомним, мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. По официальным заявлениям властей страны, призвали 300 тысяч человек.

София Саттарова