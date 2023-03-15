Совфед одобрил закон об уголовном и административном наказании за "фейки" об участниках СВО

Члены Совета Федерации практически единогласно одобрили законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности и административного наказания за распространение "фейков" об участниках СВО и дискредитации военных. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

Из 161 голосовавшего сенатора единственной, кто выступила против принятия инициативы, стала Людмила Нарусова. Она заявила о размытости формулировок закона и поинтересовалась у коллег, является ли убийство кувалдой на видео составом для статьи. Ответа она не получила.

Согласно новому законопроекту, предполагается наказание до 15 лет колонии за распространение недостоверной информации об участниках СВО и до 7 лет за их дискредитацию. За распространение заведомо ложных сведений о Вооружённых силах РФ, повлёкшее тяжкие последствия, нарушителю грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, закон вносит поправки в КоАП: штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию для физлиц и до 500 тысяч — для юрлиц.

Добавим также, апеллируя к кувалде, Нарусова имела в виду историю с распространившимся в соцсетях видео, в котором мужчину, представившегося Евгением Нужиным, якобы казнили обозначенным инструментом за то, что он, являясь бойцом ЧВК "Вагнер", перешел на сторону Украины.