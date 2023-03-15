Петербургские МФЦ заканчивают подготовку к старту кампании по приёму детей в первые классы

В Северной столице начинается завершающий этап подготовки к старту приёмной кампании по записи детей в первые классы, которая начнётся с 1 апреля, отчитались 15 марта в пресс-службе Смольного.

В период с 1 апреля до 30 июня заявления принимаются у родителей детей, имеющих льготы - внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также детей, проживающих на закрепленной территории.

"Главным критерием при зачислении детей в первый класс на данном этапе остаётся близость школы к дому. Дата и время подачи заявления не повлияют на решение о зачислении ребенка в школу, поэтому подать заявление можно в любое удобное время", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

Второй этап кампании стартует 6 июля: там будут принимать заявления у семей, не проживающих на закреплённой территории. Детей будут зачислять на свободные места.

Подать документы можно через Портал госуслуг Петербурга или МФЦ.