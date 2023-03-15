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Новости 13:44

Депутаты Петербурга хотят расширить применение федзакона о бесплатной юрпомощи

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга хотят расширить применение федзакона о бесплатной юрпомощи

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 марта в первом чтении одобрило законодательную инициативу о расширении документа о бесплатной юридической помощи в России. Инициативу подготовил комитет по законодательству парламента.

Его руководитель, депутат от "Единой России" Всеволод Беликов заявил, что предложения касаются людей, которые столкнулись с нарушением их трудовых прав. Сейчас им бесплатно оказывается только консультирование и составление документов, рассказал Беликов. По его словам, в законодательной инициативе предлагается предоставлять людям помощь и в судах. Принцип состязательности должен соблюдаться, уверен Беликов. 

Согласно документу, инициативу направят в Государственную думу. Также ЗакС хочет получить на бумагу заключение от правительства России.

София Саттарова


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