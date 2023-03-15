Парламент Петербурга намерен внести правки в регламент своих заседаний

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 марта в первом чтении одобрило законопроект о правках в регламент собственных заседаний. Автор законопроекта, депутат от "Единой России" Денис Четырбок сообщил, что документ направлен на исключение "правовых рудиментов". Больших изменений нет, уточнил парламентарий:

- Учитывается практика, которая уже наработана, в том числе и в текущем созыве по части рассмотрения некоторых вопросов. Также учитываются нововведения 414 федерального закона и изменения нашего Устава в части расширения круга субъектов, имеющих право подавать поправки ко второму чтению.

Это право получили прокурор и правительство города как самостоятельные субъекты, напомнил Четырбок. Срок на поправки к документу - до вечера ближайшей пятницы. Депутат считает, что этого времени достаточно, чтобы все желающие могли подать свои поправки.

София Саттарова