Эргашев рассказал об увеличении продолжительности жизни петербуржцев почти на три года

Продолжительность жизни петербуржцев выросла почти на три года в период с 2021 по 2023 год, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева 15 марта. Соответствующие данные чиновник озвучил на заседании оперативного штаба Минздрава с участием глав региональных органов здравоохранения.

Согласно заявлению Эргашева, сделанному со ссылкой на данные Росстата, в 2022 году фактический показатель продолжительности жизни при рождении составил в Петербурге 75,42 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни составляла 73,59 лет, что на 1,83 года меньше фактического значения.

"По сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 2,92 года", — подвели итог в аппарате вице-губернатора.

Причиной роста продолжительности жизни в Смольном назвали совместные мероприятия комитета по здравоохранению, районных администраций и медицинских организаций по 35 направлениям, касающимся здоровья горожан. Речь идет о работе по снижению детской смертности в возрасте от рождения до 17 лет, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышении оперативности оказания скорой помощи и иной деятельности.

Как отметил Эргашев, в планах Смольного на 2023 год стоит увеличение целевого показателя продолжительности жизни "с 75,28 до уровня 76,0 лет при стабильной эпидемиологической ситуации".