ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:16

Эргашев рассказал об увеличении продолжительности жизни петербуржцев почти на три года

фото ЗакС политика Эргашев рассказал об увеличении продолжительности жизни петербуржцев почти на три года

Продолжительность жизни петербуржцев выросла почти на три года в период с 2021 по 2023 год, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева 15 марта. Соответствующие данные чиновник озвучил на заседании оперативного штаба Минздрава с участием глав региональных органов здравоохранения.

 Согласно заявлению Эргашева, сделанному со ссылкой на данные Росстата, в 2022 году фактический показатель продолжительности жизни при рождении составил в Петербурге 75,42 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни составляла 73,59 лет, что на 1,83 года меньше фактического значения.

"По сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 2,92 года", — подвели итог в аппарате вице-губернатора.

Причиной роста продолжительности жизни в Смольном назвали совместные мероприятия комитета по здравоохранению, районных администраций и медицинских организаций по 35 направлениям, касающимся здоровья горожан. Речь идет о работе по снижению детской смертности в возрасте от рождения до 17 лет, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышении оперативности оказания скорой помощи и иной деятельности.

Как отметил Эргашев, в планах Смольного на 2023 год стоит увеличение целевого показателя продолжительности жизни "с 75,28 до уровня 76,0 лет при стабильной эпидемиологической ситуации".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама