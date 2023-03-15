Председатель петербургской УИК погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб председатель участковой избирательной комиссии № 1592 Петербурга Григорий Чубко, сообщил 15 марта зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Пока мы вели наше заседание, наш коллега Максим Семенович Мейксин из города Санкт-Петербург прислал мне смску о том, что буквально на днях погиб еще один наш председатель. УИК № 1592. Чубко Григорий Вячеславович. Питер. Награжден орденом Мужества. Завтра хоронят. Я предлагаю почтить минутой молчания память об этом человеке", - объявил Булаев в конце заседания ЦИК.

В некрологе на сайте Территориального избиркома № 53 говорится, что Чубко отправился в зону СВО добровольцем. Он погиб 1 марта.

Чубко работал в избирательной системе города с 2018 года. Председателем УИК № 1592 стал в 2020 году. В конце 2021 года Горизбирком объявил ему благодарность за активное участие в избирательном процессе при подготовке и проведении выборов депутатов ЗакСа.

Фото: tik53.spbik.spb.ru