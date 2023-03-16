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Новости 9:32

ГЖИ: Управляющие организации должны обеспечить надлежащую уборку придомовых территорий

фото ЗакС политика ГЖИ: Управляющие организации должны обеспечить надлежащую уборку придомовых территорий

Государственная жилищная инспекция Петербурга поручила управляющим компаниям оперативнее справляться с последствиями пришедшей в город оттепели и грядущего временного похолодания, информирует пресс-служба ГЖИ.

"Управляющие организации должны обеспечить надлежащую уборку придомовых территорий", - указали в ведомстве.

Сотрудники жилинспекции продолжают проводить проверки зимней уборки города. Начиная с 1 марта было проинспектировано состояние свыше 860 многоквартирных домов и примыкающих к ним территорий на предмет наличия наледи на тротуарах и кровлях. Нарушений выявили на 30% объектов. "Проштрафившимся" УК выдали предостережения.


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