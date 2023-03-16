В результате ночной облавы на мигрантов у Сенной площади в полиции оказались почти 30 человек

Минувшей ночью в хостелах, примыкающих к Сенной площади, петербургские правоохранители провели миграционный рейд, в результате которого документы изучили у 157 человек, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Проверялись специально места проживания граждан, приехавших в Петербург из стран ближнего зарубежья.

Как итог, в отделы полиции доставили 29 граждан, 19 из которых, как выяснилось впоследствии, грубо нарушили миграционное законодательство.

Нарушители получили на руки протоколы, их увезут в центр временного содержания, после чего депортируют из РФ.