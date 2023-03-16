В Сочи задержали жену петербургского блогера по делу о смерти месячного ребёнка

Матери месячного ребёнка, который умер в Сочи, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, информирует пресс-служба Следственного комитета. Гражданскую жену петербургского блогера задержали, она ожидает избрания меры пресечения. СК намерен ходатайствовать на домашнем аресте.

"Установлено, что фигурантка с сыном и сожителем проживала в съёмном жилье в посёлке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина, находясь дома, родила ребёнка, при этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась", — сообщается в послании СК.

Женщина не поставила младенца на учёт в больнице и не предоставила, таким образом, врачам возможность провести осмотр ребёнка. Когда сын заболел и в течение нескольких дней отказывался от еды, родители всё же решили показать его медикам, однако спасти малыша не удалось.

Отцом ребёнка является коренной петербуржец, он практикует сыроедение и ведёт свой блог о том, что, по его представлениям, является правильной жизнью.