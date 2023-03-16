В "Петербургской сбытовой компании" предупредили горожан о фальшивых квитанциях

В Северной столице активизировались коммунальные мошенники, предупредили в АО "Петербургская сбытовая компания". Сообщение опубликовано на официальной странице ПСК в соцсети "ВКонтакте".

Как видно на прикреплённой к посту фотографии, аферисты используют в своих "квитанциях" похожий на ПСК логотип — "ПЭСК".

В компании рекомендовали петербуржцам внимательно проверить указанные на бумаге данные, начиная со сверки названия организации и её реквизитов. Ни в коем случае не следует звонить по указанному на листке телефону, подчеркнули в ПСК.

"Если у вас появились сомнения, является ли пришедший [лжекоммунальщик] представителем поставщика энергии, спросите у него ФИО. Попросите предъявить документы, подтверждающие полномочия сотрудника на проведение работ или осмотр", — в назидание сообщили в сбытовой компании.

Выяснить, действительно ли компания направляла по указанному адресу своего специалиста, можно в call-центре по телефонам: 8 (812) 679-22-22 (в Петербурге) и 8 (812) 303-69-69 (в Ленобласти).

Сотрудникам "Петербургской сбытовой компании" запрещается принимать какую-либо оплату с граждан на дому. При появлении лиц с подобными листовками советуют обращаться в полицию.