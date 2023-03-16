Корабельников и Комфин высказались о снижении доходов бюджета Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников и подконтрольный ему комитет финансов 16 марта прокомментировали публикации в СМИ о двукратном снижении доходов бюджета Петербурга с начала 2023 года. В частности, "Фонтанка" сообщила, что в феврале 2023 года Петербург заработал 47,3 млрд рублей, что на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Оснований говорить о том, что бюджет Петербурга по доходам в 2023 году не будет исполнен, в настоящее время НЕТ", - заявил Комфин в своем Telegram-канале.

В комитете подчеркнули, что в настоящее время линейное сравнение поступлений год к году нерепрезентативно. Данные, свидетельствующие о снижении поступлений налоговых доходов, там объяснили задержками в связи с вступлением в силу закона о Едином налоговом платеже, началом действия ускоренного порядка возврата НДФЛ и упразднением института консолидированных налогоплательщиков.

Кроме того, в комфине отметили, что отчасти снижение было прогнозируемым.

"Учитывая значимые конъюнктурные доходы прошлого года, а также изменения федерального законодательства, бюджет Петербурга на 2023 год изначально был сформирован со снижением на 10%", - сообщили в комитете.

"Финансовый" вице-губернатор Корабельников добавил, что по сравнению с концом февраля 2023 года текущий дефицит бюджета снизился в три раза.

"Какие-либо сбои в финансировании расходов отсутствуют, все платежи производятся ритмично и в регламентные сроки. Необходимость в проведении секвестра бюджета в настоящее время отсутствует", - заверил Корабельников.