В Петербурге задержали мужчину, заподозренного в финансировании "Азова"*

Региональное управление Следственного комитета по Петербургу отчиталось о возбуждении уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) в отношении 34-летнего жителя Ростовской области, информирует пресс-служба СК по региону.

Мужчине предъявили обвинение в том, что он якобы с октября 2022 года перечислял на различные счета средства, которые направлялись на финансирование деятельности украинского полка "Азов"* и вооружённых сил Украины.

Предварительно установлено, что в Петербурге мужчина мог подрабатывать курьером.

На данный момент силовики решают вопрос, касающийся избрания меры пресечения для обвиняемого.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России