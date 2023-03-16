Сроки капитального ремонта предложили указывать в квитанциях ЖКХ

Фракция "Справедливая Россия -За правду" внесла в Заксобрание Петербурга законопроект, согласно которому управляющие компании будут обязаны прописывать в "розовых квитанциях" планируемые сроки капитального ремонта.

Там же должны размещать приглашения на общее собрание собственников жилья для принятия решения о проведении капремонта и для назначения ответственных за контролем работ, заявили эсеры.

"Эта мера сделает процесс капитального ремонта многоквартирных домов в нашем городе более открытым и эффективным. Обязательный ежемесячный взнос за капитальный ремонт – плата за услугу, о сроках предоставления и способах контроля качества которой вправе знать каждый, кто ее приобретает", - считает лидер фракции вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина.

Законопроектом предлагается отражать сведения о капремонте не позднее чем за шесть месяцев до наступления года, в который планируется начать ремонт. Если решение о начале капремонта жильцами уже принято, информация о сроках его проведения и данные представителя собственников, ответственного за контроль качества работ, должны быть размещены в квитанции до окончания календарного месяца, в рамках которого состоялось общее собрание по данному вопросу.