Петербург перевыполнил план по иммунизации в прошлом году

План по иммунизации в Петербурге выполнен в 2022 году на 104 %, сообщили 16 марта в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. В абсолютных цифрах речь идет о проведении более чем 5,2 миллиона прививок от различных заболеваний.

"Всего без учета прививок против COVID-19 было сделано 101 335 прививок против 13 болезней, среди которых — брюшной тиф, туляремия, сибирская язва, лептоспироз, бешенство и др.", — рассказали в Смольном.

Прививку от коронавируса в 2022 году получили более 421 тысячи петербуржцев, из которых более семи тысяч — дети. Ревакцинации подверглись свыше 644 тысяч жителей города.

"От гриппа привито 3 294 287 человек или 61,2 % населения Санкт-Петербурга", — отметили в аппарате Эргашева.

В то же время недостаточными были признаны объемы вакцинирования от менингококковой инфекции и ветряной оспы. Как сообщается, Смольный намерен увеличить охват горожан этими прививками в ближайшие годы.

С 1 апреля и до конца года в Петербурге продлится кампания по подчищающей вакцинации горожан от кори. Отмечается, что на текущий момент в городе выявлено 10 случаев этого заболевания, большинство из которых признаны завозными.

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