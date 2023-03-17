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Суд в Петербурге обязал школу устранить нарушения, выявленные Роспотребнадзором

фото ЗакС политика Суд в Петербурге обязал школу устранить нарушения, выявленные Роспотребнадзором

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск регионального управления Роспотребнадзора к школе № 559 с требованием устранить выявленные нарушения, известила 17 марта объединенная пресс-служба городских судов.

Истец требовал обязать ответчика "прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей, допускаемые в процессе оказания образовательных услуг". Ведомство добивалось проведения ремонта отделки в школьных помещениях, установки в столовой столов и стульев без дефектов покрытия, а также прохождения сотрудниками вакцинации или ревакцинации от гепатита B.

"Представитель ответчика в судебном заседании заявленные требования не оспаривал", — уточнила пресс-служба.

Суд обязал школу "прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей". В то же время образовательное учреждение уведомили о возможности просить отсрочки исполнения решения суда в случае, если на то имеются основания.


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