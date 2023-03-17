Депутаты предложили разрешить НКО не пользоваться печатью

На рассмотрение Госдумы 17 марта поступил законопроект с предложением разрешить некоммерческим организациям не использовать печать. Авторами проекта выступили глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, первый зампред комитета Артем Бичаев и зампред Ольга Занко.

"Некоммерческая организация вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность некоммерческой организации использовать печать", — гласит предложенная депутатами формулировка пункта 4 статьи 3 ФЗ "О некоммерческих организациях". Сейчас в этом пункте говорится о том, что НКО "имеет печать с полным наименованием этой некоммерческой организации на русском языке".

В пояснительной записке к проекту говорится, что предложение устранить требование об обязательном для НКО владении печатью связано с тенденцией к переходу на электронный документооборот и использованию электронных подписей, что позволяет отказаться от использования печатей.