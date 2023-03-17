Петербуржца будут судить за оправдание терроризма из-за комментариев в интернете

Следственный отдел по Кировскому району СКР закончил расследование уголовного дела о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении 33-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.

Как считает следствие, петербуржец два дня подряд, 21 и 22 сентября 2021 года, оставлял комментарии в неназванной соцсети, сидя в квартире одного из домов по улице Танкиста Хрустицкого. В опубликованных комментариях гражданин "выразил оправдание насильственным и террористическим действиям", сообщили в Следкоме.

Следствие собрало доказательную базу и передало дело в суд для рассмотрения по существу.

В минувшем октябре проект "Сетевые свободы" сообщил об увеличении количества возбужденных дел по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) за последние пять лет.