Муниципалы МО "Южно-Приморский" организуют игру "Зарничка"

Местная администрация МО "Южно-Приморский" объявила конкурс на организацию военно-патриотических мероприятий в 2023 году. Среди них — игра "Зарничка" на кубок МО, следует из материалов закупки.

"Зарничку" проведут дважды и посвятят Дню Победы. В ней должны принять участие не менее 120 человек.

На церемонии открытия должны выступить представители ветеранского корпуса муниципалитета. В рамках мероприятия будет организована интерактивная патриотическая викторина "Оружие Победы". Принять участие в "Зарничке" смогут только жители "Южно-Приморского".

Всего в рамках закупки планируется провести пять разных военно-патриотических мероприятия. На них из местного бюджета готовы потратить до 1 млн рублей.