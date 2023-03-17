Абрамченко призвала россиян не покупать джинсы каждый сезон

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии, призвала россиян не покупать новые джинсы каждый сезон, поскольку на их производство тратится много воды. Попутно она рассказала об экологических привычках в собственной семье.

В интервью телеканалу "Россия 24" Абрамченко призналась, что ей "стало страшно" от осознания того, что "в современном мегаполисе больше 50% в твоем мусорном ведре — это упаковка". Чиновница призналась, что теперь старается приобретать товары с минимумом упаковки, моет пластик и стекло и сортирует мусор.

"Еще джинсы, пожалуйста, не покупайте новые каждый сезон, — обратилась Абрамченко к россиянам. — Слишком много воды используется при производстве. Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать".

Фото: Telegram-канал Виктории Абрамченко