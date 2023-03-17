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Новости 13:59

Школьники из Мариуполя вновь приедут на отдых в Петербург

фото ЗакС политика Школьники из Мариуполя вновь приедут на отдых в Петербург

На весенних каникулах Петербург посетят 120 школьников из Мариуполя, сообщила 17 марта пресс-служба губернатора. Их будут сопровождать 20 педагогов, поселить приехавших планируется в детском оздоровительно-образовательном лагере "Молодежное". Ожидается, что визит продлится с 19 по 27 марта.

Александр Беглов назвал приезд детей из Мариуполя "доброй традицией" и отметил, что уже более 1 700 школьников из этого города посетили Петербург. "Им нравится проводить у нас каникулы, а мы всегда рады принимать их, — объявил Беглов. — Ждем их и сейчас, готовим интересную программу".

Для детей организуют экскурсии по городу, мастер-классы, танцевальные программы, кинолектории и другие мероприятия. Среди прочего, для них собираются провести экскурсию на "Газпром Арене". Образовательной программой будут заниматься представители инженерно-технической школы № 777, РГПУ имени Герцена, художественного лицея имени Б. В. Иогансона при Российской Академии художеств и других учреждений.


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