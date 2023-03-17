Из петербургского Пулково запустят два новых рейса в Азербайджан

Сразу два новых рейса проследуют из петербургского аэропорта Пулково в Азербайджан и обратно, информирует пресс-служба воздушной гавани в своём Telegram-канале. Летать на восток будут самолёты авиакомпании Azerbaijan Airlines с приземлением в Гяндже. Прямое сообщение с этим городом устанавливается впервые.

Перевозчик из Азербайджана будет осуществлять полёты единожды в неделю по воскресеньям.

В то же время в граничащую с Россией страну можно улететь на самолётах авиакомпании "Россия", которая согласно летнему расписанию намерена осуществлять по два рейса в Баку в неделю.

По состоянию на сегодняшний день Петербург имеет прямое авиасообщение только с Турцией, Киргизией, Узбекистаном, Арменией, ОАЭ, Таджикистаном, Египтом, Китаем. Европа закрыла своё небо для российских самолётов.