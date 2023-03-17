В Петербурге вновь объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра 18 марта

Смольный вновь объявил в Петербурге жёлтый уровень погодной опасности ввиду ближайшего ухудшения погодных условий, ожидаемых в субботу, 18 марта, извещает пресс-служба городской администрации.

Согласно данным Росгидрометцентра, в период с 11:00 до 20:00 в субботу в городе на Неве будет "властвовать" сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду в отдельных районах.

В городском правительстве петербуржцев призвали соблюдать на улицах предельную бдительность и не находиться рядом с шаткими конструкциями. Автомобилистам в свою очередь в очередной раз рекомендовали отказаться от своих поездок.