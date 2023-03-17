Дрозденко подписал указ о снижении стоимости работ на подключение газа к участкам в Ленобласти

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому утверждается новая методика расчёта стоимости подключения газа в границах участка, поделилась пресс-служба администрации региона.

Ввиду задокументированных корректив стоимость работ, а также сроки их выполнения будут уменьшены.

"Стандартизированные ставки на прокладку трубы и стоимости оборудования больше не зависят от меняющихся территориальных расценок: тарификация осуществляется из расчета погонного метра проложенной трубы", - отчитался Дрозденко.

Согласно актуальным данным, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется субсидия на подведение газа в размере 300 тысяч рублей, по 200 тысяч рублей получают иные категории льготников, в том числе пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, и по 180 тысяч рублей выдаётся остальным ленинградцам, которые имеют регистрацию по адресу газификации свыше года - в случае, если площадь дома не превышает 200 кв. метров.