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Новости 17:25

Генпрокуратура признала нежелательной организацию "Форум свободных народов постРоссии"*

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной организацию "Форум свободных народов постРоссии"*

Генеральная прокуратура РФ сочла нежелательной деятельность польской организации "Форум свободных народов постРоссии"* (Free Nations of PostRussia Forum*), информирует ТАСС.

По версии надзорного ведомства, обозначенная организация угрожает основам конституционного строя России. Кроме того, утверждается, что её учредители "призывают к нарушению территориальной целостности" страны, используя "националистические лозунги".

Наконец, в Генпрокуратуре сообщили, что экспертами на сессиях форума являются антироссийски настроенные спикеры, состоящие в этносеператистских движениях. Также в их полемике часто звучат критические отзывы о военной спецоперации.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации.

*Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации "Форум свободных народов постРоссии" (Free Nations of PostRussia Forum)


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