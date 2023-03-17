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Шесть человек пострадали в результате ДТП с вылетевшим на остановку микроавтобусом в Красном Селе

фото ЗакС политика Шесть человек пострадали в результате ДТП с вылетевшим на остановку микроавтобусом в Красном Селе

Днём в пятницу, 17 марта, в Красном Селе произошло ДТП с микроавтобусом, вылетевшим на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате происшествия шесть человек получили различные травмы, известили в комитете по здравоохранению Петербурга. Инцидент случился на проспекте Ленина.

В больницу попали трое взрослых в состоянии средней степени тяжести и трое детей, из которых один - в состоянии средней степени тяжести, а ещё двое - тяжёлых.

По предварительным сведениям, микроавтобус Ford Transit по неустановленной на данный момент причине выехал на остановку общественного транспорта. 

Согласно сервису "Яндекс.Пробки" на месте аварии вырос серьёзный затор.


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