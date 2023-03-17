Путин подписал указ о назначении Василия Анохина и.о. губернатора Смоленской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, информирует пресс-служба Кремля.

В документе также сообщается, что поста руководителя региона лишается Алексей Островский, который уходит по собственному желанию.

РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет, что в пятницу, 17 марта, Путин встретился с Анохиным.

До нынешней должности Анохин работал директором департамента регионального развития правительства РФ.

В беседе с Путиным новый и.о. главы Смоленской области заявил, что намерен в ближайшее время предоставить план будущего развития региона.

"Готов в течение месяца подготовить детальный план развития региона, особенно с учетом тех мер и инструментов, которые вами, Владимир Владимирович, были приняты - по инфраструктурному развитию", - приводит слова Анохина ТАСС.