В Адмиралтейском районе благоустроят сквер Лидии Клемент

В 2023 году планируется благоустройство сквера Лидии Клемент на Подольской улице, сообщили в администрации Адмиралтейского района. На территории высадят растения и установят скамейки и фонари.

"Сквер Лидии Клемент является одним из центров притяжения жителей всех возрастов во внутригородском муниципальном образовании муниципальном округе Семеновский, поскольку расположен рядом с оживленным Клинским проспектом", — говорится в официальной группе администрации в соцсети "ВКонтакте".

В рамках работ по благоустройству установят 17 фонарей и 18 скамеек различной конфигурации, а заодно проведут реконструкцию детской площадки с заменой имеющегося оборудования на новое. Также в сквере высадят 17 деревьев и более тысячи кустарников различных видов.

Фото: Адмиралтейский район Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте"