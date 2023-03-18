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Новости 16:46

Житель Сланцев погиб в ходе СВО

фото ЗакС политика Житель Сланцев погиб в ходе СВО

Житель Сланцев Роман Иванов погиб в ходе специальной военной операции, рассказала глава местной администрации Марина Чистова. Погибшему было 49 лет, на СВО он отправился добровольцем.

"В марте 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб наш земляк, сланцевчанин Роман Владимирович Иванов", — написала Чистова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Иванов родился в Сланцах, окончил с красным дипломом Казанское танковое училище и в дальнейшем служил в Мурманской области. По возвращении в Сланцы работал в службе судебных приставов, в дальнейшем устроился водителем-дальнобойщиком.

"Романа всегда отличало чувство долга, ответственности, справедливости, ведь с самого рождения мама учила его жить по чести и по совести. Поэтому Роман принял решение добровольно стать участником СВО", —отметила Чистова.

У погибшего остались мать, дочь и внук.

Фото: Марина Чистова/ "ВКонтакте"


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