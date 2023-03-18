В Петербурге высадят почти шесть миллионов цветов

Почти шесть миллионов цветов высадят в зеленых зонах Петербурга комитет по благоустройству и подведомственные ему организации в 2023 году, сообщила 18 марта пресс-служба губернатора. Речь идет о 111 сортах многолетников и о более чем 100 сортах летних цветов.

В частности, с конца апреля специалисты начнут высаживать виолу. Всего планируется посадить около 500 тысяч таких растений. Также на клумбах должны будут вырасти более 250 тысяч тюльпанов и почти 40 тысяч нарциссов, мускари и крокусов. Как отмечается, их луковицы были посажены осенью прошлого года.

"Для создания эффекта непрерывного цветения весенний цветочный дизайн заменят на летний. В этом году планируется обустроить цветники из однолетних и многолетних растений на общей площади свыше 102 тысяч квадратных метров", — рассказали в Смольном.

Всего силами садово-парковых предприятий Петербурга в 2023 году планируют вырастить 2,5 миллиона корней цветочной рассады.

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