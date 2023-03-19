"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из Петербурга в Сочи ввиду плохих погодных условий

Компания "Аэрофлот" отменила рейсы из Петербурга в Сочи по причине плохих погодных условий, которые "охватили" аэропорт южного города, передаёт пресс-служба авиаперевозчика в своём Telegram-канале.

Среди прочих, отменены рейсы, которые должны были отправиться в Сочи 19 и 20 марта из Москвы, Перми, Екатеринбурга, Самары и Уфы. Также не полетят самолёты SU2814 из Петербурга в Сочи и рейс SU2815 в обратном направлении.

Пассажиров, купивших билеты на обозначенные рейсы, просят по возможности не приезжать в Пулково. Билеты на другие даты можно оформить самостоятельно, либо запросить возврат средств.

"Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров", - сообщили в "Аэрофлоте".