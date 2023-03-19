Кремль сообщил о визите Путина в Мариуполь

Ранним утром воскресенья, 19 марта, на сайте Кремля появилось сообщение, в котором заявляется о визите президента РФ Владимира Путина в Мариуполь. В послании говорится о том, что глава государства побывал в нескольких районах города и даже пообщался с местными жителями.

Государственные агентства известили, что Путин "осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города".

При этом опубликовано всего несколько видео, как президент едет по новому городскому микрорайону "Невский" на японской машине. Там же он останавливается и говорит с жителями.

Через 4 минуты после новости о приезде в Мариуполь пресс-служба Кремля известила, что Путин провёл совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону. А вчера, 18 марта, кремлёвские журналисты публиковали видео с Путиным из Севастополя.