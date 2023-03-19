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Новости 11:58

В Ленобласти школьника насмерть придавило мешком с зерном на складе

фото ЗакС политика В Ленобласти школьника насмерть придавило мешком с зерном на складе

В Волосовском районе Ленинградской области в складском помещении погиб десятилетний мальчик, информирует в воскресенье, 19 марта, 47news.

Инцидент произошёл в здании зернохранилища деревне Ущевицы вечером 18 марта. В экстренные службы поступил звонок о тяжело травмированном школьнике. По предварительным сведениям, дети проникли в складской комплекс и играли там. В ходе игры на одного из мальчиков свалился мешок с зерном.

Приехавшая в деревню скорая помощь забрала мальчика в волосовскую больницу, однако в пути он скончался.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".


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