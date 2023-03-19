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Новости 12:27

Петербуржец возмутился картиной с медведем в Эрарте, сочтя её дискредитирующей Путина и СВО

фото ЗакС политика Петербуржец возмутился картиной с медведем в Эрарте, сочтя её дискредитирующей Путина и СВО

В Петербурге посетителя музея Эрарта возмутила одна из картин в экспозиции, в связи с чем он обратился в полицию, передаёт Telegram-канал "Осторожно, новости".

На картине изображён мужчина спортивного телосложения, стоящий по колено в воде и держащий на цепи рычащего медведя. Рядом с арт-объектом помещена каска и кусок маскировочной сетки.

Посетитель счёл, что медведя за цепь ведёт не иначе как сам Владимир Путин, а сам зверь представляет собой Россию. Каска же является отсылкой к военной спецоперации. Мужчина увидел в этом дискредитацию России, президента и СВО.

Впечатлённый горожанин обратился в полицию с требованием провести экспертизу арт-объекта, а также проверить Эрарту на измену Родине, оскорбление президента, угрозу внутренней и внешней безопасности РФ, экстремизм и публичное оправдание терроризма, критику СВО.

Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости"


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