Нетрезвый пациент поджёг свою куртку в приёмном отделении Мариинской больницы ночью

Незначительное задымление произошло минувшей ночью в приёмном отделении Мариинской больницы, передаёт "Фонтанка". Пожарная сигнализация сработала в районе часа ночи. Предварительно установлено, что к инциденту причастен нетрезвый пациент.

Так, находясь в изоляторе, он снял свою куртку и поджёг её зажигалкой. Мужчина вёл себя крайне неадекватно и буйно, поэтому его изолировали. Перед этим его не досмотрели, так как такая процедура положена, только если пациент предпринимал попытку суицида.

В приёмное отделение приезжала МЧС, однако задымление сотрудникам больницы удалось ликвидировать собственными силами.

Эвакуацию проводить не стали.