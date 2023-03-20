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Синоптик Колесов: Петербург 20 марта может обновить температурный рекорд 20-летней давности

фото ЗакС политика Синоптик Колесов: Петербург 20 марта может обновить температурный рекорд 20-летней давности

В понедельник, 20 марта, столбик термометра в Петербурге может подняться до отметки +10 градусов, обновив тем самым рекорд этого дня 20-летней давности, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своём Telegram-канале.

В 1990 году в этот день было зафиксировано 10,5 градусов выше ноля.

По словам главы петербургского Гидрометцентра, атмосферный фронт задерживается в городе, поэтому осадки ожидаются лишь ночью. При этом тепло продолжает поступать.

"Облака, конечно, придут и закроют солнце, но в числе самых теплых дней сегодняшний день явно будет", — уверен Колесов.

Самым тёплым днём в Петербурге по-прежнему остаётся 14 марта, когда в городе зафиксировали +7,9 градусов тепла.


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