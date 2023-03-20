"Справедливая Россия – За правду" настаивает на возвращении смертной казни в РФ

Члены партии "Справедливая Россия – За правду" намерены настаивать на снятии моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, рассказал в интервью РИА Новости лидер СРЗП Сергей Миронов.

"Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, [их] действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу", - поделился умозаключениями политик.

По его словам, СРЗП всегда выступала за обозначенную идею. Также в интервью он привёл данные неких опросов, согласно которым, как утверждает Миронов, порядка 70% россиян выступают за снятие моратория со смертной казни в стране.

В свою очередь о пассажах эсера высказался в разговоре с РИА Новости сенатор Андрей Клишас, который заявил, что вернуть в РФ смертную казнь можно только в одном случае — приняв новую Конституцию.