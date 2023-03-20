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Новости 10:50

"Ъ": Сотрудников администрации президента обязали до апреля избавиться от своих iPhone

фото ЗакС политика "Ъ": Сотрудников администрации президента обязали до апреля избавиться от своих iPhone

Сотрудникам администрации президента (АП) поручено до конца марта избавиться от личных iPhone ввиду соображений безопасности, пишет "Коммерсант", ссылаясь на знакомые с ситуацией источники. По этому вопросу для работников АП даже организовывали специальный семинар.

Срок избавления от iPhone — до 1 апреля. Такое поручение якобы дал замглавы аппарата Сергей Кириенко.

"iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать", — поделился собеседник "Ъ".

Смартфоны Apple, уверены в АП, могут быть инструментом в руках Запада, так как с их помощью можно легко следить за владельцами. Сотрудникам ведомства рекомендовали переходить на телефоны с системой Android, либо на китайские аналоги или российскую "Аврору".

Ещё один источник "Ъ" рассказал, что запрет на использование iPhone распространится также на чиновников, курирующих внутреннюю политику в администрациях регионов страны.


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