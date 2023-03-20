В Петербурге вручили награды вернувшимся с СВО священникам

В Северной столице в воинском храме Преображения Господня прошла церемония передачи походного ковчега с мощами святых РПЦ сотрудникам Росгвардии, информирует пресс-служба ведомства. Также в ходе мероприятия выдали награды священнослужителям, которые вернулись из зоны специальной военной операции (СВО).
Росгвардейцам вручили мощи великомучеников Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Иоанна воина, праведника Иоанна Русского и князя Владимира.
В мероприятии также принимали участие сотрудники ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны, курсанты и военнослужащие.
Медали "Участнику специальной военной операции" вручили следующим священникам: архимандриту Алексию (Александру Ганьжину); протоиерею Димитрию Василенкову; иерею Евгению Циклаури.
В свою очередь, протоиереи Владимир Гуров и Леонид Трофимук получили знаки "За отличие в службе" II степени.