В Петербурге вручили награды вернувшимся с СВО священникам

В Северной столице в воинском храме Преображения Господня прошла церемония передачи походного ковчега с мощами святых РПЦ сотрудникам Росгвардии, информирует пресс-служба ведомства. Также в ходе мероприятия выдали награды священнослужителям, которые вернулись из зоны специальной военной операции (СВО).

Росгвардейцам вручили мощи великомучеников Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Иоанна воина, праведника Иоанна Русского и князя Владимира.

В мероприятии также принимали участие сотрудники ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны, курсанты и военнослужащие.

Медали "Участнику специальной военной операции" вручили следующим священникам: архимандриту Алексию (Александру Ганьжину); протоиерею Димитрию Василенкову; иерею Евгению Циклаури.

В свою очередь, протоиереи Владимир Гуров и Леонид Трофимук получили знаки "За отличие в службе" II степени.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии