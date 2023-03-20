Бизнесмен Олег Дерипаска намерен засудить соратницу Навального Марию Певчих

Российский предприниматель Олег Дерипаска обратился с иском о защите чести и достоинства, поданном в отношении соратницы политика Алексея Навального Марии Певчих. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Заседание суда по иску Дерипаски должно состояться 1 июня 2023 года.

В разговоре с ТАСС представитель бизнесмена Алексей Мельников сообщил, что заявление касается публикации недостоверной информации об участии в залоговых аукционах и требованием её опровергнуть.

В конце лета прошлого года Дерипаска уже подавал иск к Навальному, Певчих и Георгию Албурову.