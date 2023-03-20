Смольный намерен пустить с молотка старинную водонапорную башню в Осиновой Роще

Администрация Северной столицы собирается выставить на торги старинную водонапорную башню, построенную в конце XIX — начале XX века и расположенную на Межозёрной улице в Осиновой Роще, информирует в понедельник, 20 марта, "Деловой Петербург".

В лот будет включена сама постройка площадью 93,7 кв. метра, а также земельный участок площадью 101 кв. метр. Стартовая цена торгов на данный момент не сформирована, но предварительно она может составлять от 20 до 80 млн рублей.

По версии опрошенных "ДП" экспертов, башня, признанная региональным памятником, может быть интересна владельцу усадьбы Лопухиной. Сам объект можно впоследствии превратить в музей, детский сад, ресторан, офисы и даже жильё.