Актёру из "Бандитского Петербурга" предстоит объяснить суду "неустойчивость" своей позы во время разговора с ДПС

Мировой судья судебного участка № 18 в Петербурге изучит дело актёра Михаила Тарабукина, которого зимой наряд ДПС остановил в подмосковных Мытищах и заподозрил у него опьянение. Тогда Тарабукин отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, в отношении актёра составлен протокол по статье 12.26 КоАП (Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения).

Дело в Петербург направил мировой судья из Мытищ. Согласно протоколу, 20 января 2023 года Mercedes-Benz с Тарабукиным за рулём остановили в Подмосковье. Во время беседы с актёром инспекторы отметили признаки алкогольного опьянения: запах, нечёткая речь, неустойчивость позы. Проходить освидетельствование и подписывать протокол Тарабукин оказался.

Тарабукин снимался в третьих и четвёртых "Солдатах", а также в "Бандитском Петербурге - 10".