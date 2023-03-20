Житель Ленобласти погиб в ходе спецоперации

Уроженец Приозерска Павел Шалай погиб в ходе специальной военной операции, сообщила 20 марта администрация Приозерского района в своей официальной группе во "ВКонтакте".

"На 36-м году ушел из жизни рядовой Шалай Павел Александрович. В ходе военной спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик он самоотверженно защищал мирное население, выполняя воинский долг", — говорится в посте, посвященном погибшему.

Шалай родился в Приозерске, окончил местную школу в 2003 году, после чего учился в местном политехническом колледже на электромонтера. О погибшем сообщили, что он был "внимательным и добрым человеком".

Церемония прощания с погибшим состоится в Приозерске, время и место сотрудники администрации пообещали назвать позже.

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