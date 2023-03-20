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Новости 17:19

Генпрокуратура признала нежелательным в России британский "Институт государственного управления*

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательным в России британский "Институт государственного управления*

Генеральная прокуратура сообщила 20 марта о том, что признала нежелательной на территории России деятельность "Института государственного управления"* из Великобритании. Соответствующее решение было принято по результатам проведенной проверки.

"При участии организации фабриковались "доказательства" вмешательства России во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы", — прокомментировали в Генпрокуратуре принятое решение.

Ведомство также заявило об угрозе конституционному строю России из-за деятельности организации. В частности, в прокуратуре сослались на "агрессивную, милитаристскую риторику" функционеров неправительственной организации и на проведение ее силами "кампаний по дискредитации российских органов госвласти и управления".

Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения организации в список нежелательных и для обнародования.

*Генпрокуратура признала "Институт государственного управления" (Institute for Statecraft) нежелательной организацией на территории РФ


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