Губернатор предостерег петербуржцев от выхода на лед

В Петербурге запрещен выход на лед, а сами такие прогулки становятся всё более опасными, поведал петербуржцам губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России" 20 марта. Также он призвал слушателей внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра на берегу водоемов.

Беглов отметил, что в город пришла весна, что спровоцировало таяние не только снега, но и льда. "Быстро тает не только снег — интенсивно разрушается ледяной покров на водоемах города и области. К сожалению, есть несчастные случаи", — заявил он, попутно напомнив о действующем запрете на перемещения по льду водоемов Петербурга.

"В дни весенних каникул особенно внимательно следите за детьми. Объясните им, что подтаявший лед не выдержит вес человека. Не разрешайте пробовать лед на прочность, не оставляйте детей без присмотра на берегу водоемов", — обратился к горожанам губернатор.