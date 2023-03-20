На суде по делу Скочиленко озвучили результаты судебно-психиатрической экспертизы

В Петербурге продолжается суд над художницей Александрой Скочиленко, которой грозит до 10 лет по статье о распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК) за подмену ценников в "Перекрестке" на пацифистские листовки. На заседании заслушали результаты экспертизы и показания пенсионерки, которая обнаружила спорные ценники в магазине.

Почти год в следственном изоляторе держат художницу Александру Скочиленко, которую обвиняют в подмене ценников в супермаркете на пацифистские листовки, посвященные специальной военной операции. По версии следствия, в листовках содержалась недостоверная информация о российской армии. Очередное заседание Василеостровского районного суда 20 марта началось с возражений защитников. Они уверены, что суд пытается оказать на них давление.

Адвокат Скочиленко, бывший депутат Заксобрания Петербурга Юрий Новолодский заявил, что во время февральских заседаний судья Оксана Демяшева около десятка раз делала ему замечания. Он полагает, что таким образом его хотят отстранить от процесса. Также у него возникли претензии к представителю прокуратуры из-за нетактичного, по его мнению, поведения. Например, на одном из заседаний гособвинитель якобы назвала действия защитников "клоунским поведением". Он намерен добиться дисциплинарного наказания для нее.

- Как раз определение поведения защитника "клоунским" - это и есть нарушение этики со стороны прокурора. <...> Вы, госпожа Никандрова, зря улыбаетесь. Я добьюсь того, что ваше поведение будет предметом рассмотрения на коллегии прокуратуры генеральной. Я вам обещаю, - сказал Новолодский.

Кроме того, Новолодский упомянул, что прокурор перебивала участников процесса, смеялась во время выступлений защитников и якобы всячески проявляла неуважение.

По существу заседание продолжилось с представления доказательств гособвинителем - заключения судебно-психиатрической экспертизы из психоневрологического диспансера. Сотрудница прокуратуры тихо и монотонно зачитывала карту обвиняемой.

Многие присутствующие в зале жаловались, что прокурора почти не слышно. Судья лишь заявила, что в суде нет "громкоговорителя" или другого подходящего оборудования.

На заседании озвучили показания посетительницы "Перекрестка", обнаружившей листовки, из-за которых возбудили уголовное дело. Ее хотели вызвать в суд лично, но прийти она не смогла. Сторона защиты не стала настаивать на очном участии. Во время посещения магазина она обнаружила странные ценник неким длинными текстами, не свойственными обычным описаниям товаров. После того, как она разглядела содержимое листовки, она решила обратиться к сотрудникам магазина. У нее это получилось не с первого раза. Сначала охранник магазина счел найденную листовку "глупостью", а потом и кассир безразлично ответил, что это не их ценники и магазин к ним отношения не имеет. Добиться реакции удалось лишь после общения с администратором магазина.

Скочиленко заявила, что не согласна с тем, что она распространяла заведомо ложную информацию, поскольку уверена, что выражала свое личное мнение.

- Охранник пожал плечами, отреагировал на сообщенную информацию тем, что он счел это глупостью. Обращаю внимание, если бы это было какое-либо опасное общественное преступление, то администрация и сотрудники магазина "Перекресток" каким-то образом отреагировали бы, - подчеркнула адвокат Яна Неповиннова.

Следующее заседание назначили на 22 марта. На нем собираются выслушать остальных свидетелей по делу, включая силовиков. Изначально планировалось допросить только двух, но сторона защиты и сама Скочиленко настояли на том, чтобы как можно скорее закончить разбирательство. Каждая поездка в суд негативно сказывается на ее самочувствии, пожаловалась обвиняемая. Она рассказала, что в этот раз ей даже не выдали положенный паек, и весь день она будет вынуждена голодать.

Константин Леньков