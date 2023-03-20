Суд в Москве сообщил, что у арестованного по жалобе пассажира метро москвича в телефоне виднелся шеврон "Азова"*

Черемушкинский суд Москвы опубликовал 20 марта постановление об аресте жителя столицы Юрия Самойлова, котором изложил причины подобного решения. Самойлов был арестован 17 марта по административной статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ) после жалобы случайного попутчика в метро, заглянувшего ему в телефон.

Согласно документу, непосредственной причиной задержания Самойлова днем 16 марта стало наличие на заставке его телефона шеврона украинского полка "Азов"*. "Данное графическое изображение, содержащее в себе экстремистский характер, до настоящего времени находится на заставке в мобильном телефоне в качестве "фона" в свободном доступе для просмотра", — говорится в тексте постановления.

Самойлов показал, что изначально относился к спецоперации на Украине нейтрально, однако позже переменил взгляды и стал противником СВО. Произошло это, с его слов, под воздействием от просмотра роликов в YouTube, после чего стал делиться взглядами в "Одноклассниках", зачастую делая репосты понравившихся записей из зарубежного видеохостинга. При этом он будто бы вступал в споры с другими пользователями, оставляя комментарии в поддержку Украины. Заставку в виде шеврона "Азова"* он поставил якобы "с целью протеста против специальной военной операции".

Согласно материалам дела, запрещенное изображение в телефоне Самойлова заметил ехавший рядом с ним в вагоне метро пассажир по фамилии Ермаков. Последний показал, что его сосед по сиденью "в течение одной минуты демонстрировал указанное изображение в вагоне поезда". Названного времени Ермакову хватило, чтобы сфотографировать изображение на чужом телефоне и его владельца. В дальнейшем, выйдя из поезда, он обратился к полицейским с жалобой, продемонстрировав полученные снимки. После этого Самойлов был задержан.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России