На ремонт дорог в 11 районах Петербурга потратят почти три миллиарда рублей

Дирекция транспортного строительства заключила договор о ремонте дорог в 11 районах Петербурга, сообщили 20 марта в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Подрядчиком выступит АО "ПО "Возрождение", стоимость работ оценили в 2,9 миллиарда рублей.

"Лот сформирован из дорог, находящихся в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Московском, Невском (левый берег), Фрунзенском, Центральном, Колпинском и Пушкинском районах", — рассказали в Смольном.

Подрядчик должен будет заменить асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень, отремонтировать тротуары и выполнить работы по восстановлению благоустройства территорий. Часть дорог планируется отремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В целом в Адресную программу ремонта дорог в 2023 году попали около 100 улиц протяженностью более 200 километров, отметили в КРТИ. Всего на эти цели выделено 12,3 миллиарда рублей, из которых десятая часть поступила из федерального бюджета.