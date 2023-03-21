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"Новые люди" попросили Володина возобновить онлайн-трансляции Госдумы

фото ЗакС политика "Новые люди" попросили Володина возобновить онлайн-трансляции Госдумы

Заместитель главы фракции "Новые люди" в Государственной думе, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева обратилась к спикеру Вячеславу Володину с просьбой вернуть онлайн-трансляции парламентских заседаний, передаёт РИА Новости.

В октябре прошлого года Совет Думы ограничил трансляции, аргументировав необходимость законодательным обеспечением военной спецоперации.

По мнению Авксентьевой, на данный момент ситуация изменилась. Парламентарий предложила вернуть избирателям возможность онлайн-наблюдения за деятельностью депутатов, когда в повестке нет вопросов, касающихся нацбезопасности.


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