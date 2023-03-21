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Новости 10:37

Финская госкомпания Gasum намерена "ещё долгие годы" приобретать газ у России

фото ЗакС политика Финская госкомпания Gasum намерена "ещё долгие годы" приобретать газ у России

Государственная энергетическая компания Финляндии Gasum не собирается прекращать покупку газа у России, поскольку соглашение между странами заключено на длительное время, передаёт ТАСС.

Дело в том, что финский Gasum подписал с российским "Газпром экспортом" долгосрочный контракт, который действует до 2031 года. "Контракт останется в силе ещё на долгие годы", — известили в госкомпании Суоми.

Согласно таможенным данным, в течение всего прошлого года Gasum купил у РФ природного газа на сумму порядка 175 млн евро. Финны уверяют, что импортируют минимальный объём СПГ, предусмотренный контрактом.

Ранее, напомним, Минфин представил отчёт об исполнении бюджета за первые два месяца 2023 года. Доходы от продажи нефти и газа в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снизились на 46%, составив в абсолютном выражении 957 млрд рублей. 


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